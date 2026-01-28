Nuevas caras en la negociación: Kiev y Moscú destacan progresos en sus contactos

“Las negociaciones son muy complicadas. Pero podemos constatar un cambio cualitativo en la composición de la delegación rusa. Son otras personas y ya no hubo (en las reuniones de Emiratos) lecciones pseudohistóricas”, dijo este martes en una entrevista con la publicación Ukrainska Pravda el ministro de Exteriores de Kiev, Andrí Sibiga, que destacó que las conversaciones se centraron esta vez en los parámetros para poner fin a la guerra.

Con las lecciones, Sibiga hacía referencia a los argumentos fundamentados en los supuestos derechos históricos que el Kremlin dice tener sobre los territorios ucranianos que ha invadido, que tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como sus emisarios han presentado de forma prolija en sus contactos con ucranianos y estadounidenses sobre un posible final pactado del conflicto.

En un tono igualmente positivo se había expresado el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. En vez de denunciar como hizo repetidamente en el pasado la supuesta belicosidad de la parte ucraniana, Peskov destacó que “el mismo hecho de que los contactos hayan comenzado de manera constructiva ya se puede considerar algo positivo”.

Si en los anteriores contactos directos -celebrados en primavera y verano en Estambul y mediados por Turquía- la delegación rusa estuvo liderada por el ideólogo de la actual expansión territorial rusa Vladímir Medinski (que según el negociador ucraniano Serguí Kislitsia le amenazó con un estilo propio de los “gánsteres”), el equipo enviado por Putin a Emiratos estuvo compuesto íntegramente por militares.

La delegación ucraniana que negoció en Abu Dabi también fue distinta a la que se entrevistó con los rusos en Estambul.

La principal novedad fue la presencia en el equipo del nuevo jefe de la oficina presidencial ucraniana, el exjefe del espionaje militar Kirilo Budánov, y del líder del grupo parlamentario del partido del presidente Volodímir Zelenski, David Arajamia.

Quien fuera jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, fue cesado del cargo en noviembre tras un escándalo de corrupción y ha dejado de formar parte del equipo negociador ucraniano.

Budánov y Arajamia son percibidos en Ucrania como figuras mucho más inclinadas a poner fin a la guerra en la mesa de negociaciones que Yermak, que fue criticado en círculos diplomáticos por su supuesta inflexibilidad.

De hecho, según filtró hace un año a los medios un diputado, Budánov dijo en una reunión a puerta cerrada en el Parlamento que Ucrania corría el riesgo de dejar de existir como Estado si las negociaciones de paz no empezaban antes de que terminara el verano de 2025.

La inteligencia militar ucraniana (liderada entonces por Budánov) negó la veracidad de la información, pero el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) abrió una investigación para encontrar a quien había hecho la filtración de “secretos de Estado”.

Mientras, Arajamia lideró la delegación ucraniana que negoció con los rusos en Bielorrusia y Turquía en 2022, el año en que empezó la invasión a gran escala rusa de Ucrania, en las que Moscú ofreció parar la guerra a cambio de que Kiev -a la que no se ofrecían entonces las garantías de seguridad que trata de obtener hoy de EE. UU. y Europa- renunciara a ingresar en la OTAN y se declarara neutral.

En su intervención la semana pasada en un acto dedicado a Ucrania en el Foro de Davos, el mediador estadounidense Steve Witkoff alabó repetidamente al equipo negociador ucraniano y especialmente a Arajamia, al que se refirió en varias ocasiones por su nombre de pila.

Witkoff -a quien se ha reprochado la sintonía que ha mostrado en público con Putin- se había mostrado en anteriores contactos particularmente frío con los negociadores ucranianos.

Pese a que las negociaciones parecen enfocarse finalmente en los asuntos concretos que deben resolverse para que termine la guerra, el acuerdo sigue sin producirse.

El principal punto de discordia es el reparto de la región ucraniana de Donetsk. Rusia ha tomado más de tres cuartos del territorio y exige a Kiev que le entregue el resto, pero Ucrania no está dispuesta a ceder lo que no ha perdido en el campo de batalla.

Ucranianos y rusos esperan volver a reunirse en Abu Dabi con la mediación de EE.UU. en los próximos días.