Nueve países europeos, entre ellos España, condenan demolición por Israel de sede de UNRWA

"Nosotros, los ministros de Asuntos Exteriores de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Noruega, Portugal, España y Reino Unido condenamos firmemente las demoliciones por las autoridades israelíes de la sede de la UNRWA en Jerusalén-Este del 20 de enero de 2026", indicaron los ministros en un comunicado conjunto.

Los jefes de la diplomacia de esos países señalaron que esas demoliciones son "un ataque sin precedentes contra una agencia de Naciones Unidas" a cargo "de un miembro de Naciones Unidas", y pidieron al Gobierno israelí que cumpla con sus "obligaciones internacionales" y "que detenga todas las demoliciones".

"Reiteramos nuestro pleno apoyo a la indispensable misión de la UNRWA de prestar servicios esenciales y asistencia humanitaria a los palestinos en los territorios ocupados, incluida Jerusalén-Este", señalaron los ministros, que también dieron la bienvenida al compromiso de esta agencia de la ONU para reformarse y cumplir así con los más altos estándares de "neutralidad e integridad".

Los ministros recordaron que la UNRWA "es un proveedor de servicios que presta asistencia sanitaria y educativa a millones de palestinos", especialmente en Gaza, por lo que debe poder operar sin restricciones", e insistieron en mostrar su preocupación por la nueva legislación israelí que prohíbe el contacto entre entidades estatales israelíes y la agencia.

Dicha legislación, de facto, "evita la presencia de la UNRWA en Israel y en Jerusalén", subrayaron los once titulares de Exteriores, que también pidieron al Gobierno israelí que "cumpla con sus obligaciones de entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza de acuerdo con el derecho internacional".

Los ministros recordaron que Israel aceptó el acuerdo de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, por el cual el Gobierno israelí se comprometía con "la entrada y la distribución de ayuda en Gaza" a través de la ONU y la Media Luna Roja.

"A pesar del aumento de la entrada de ayuda humanitaria, las condiciones siguen siendo duras y el abastecimiento es inadecuado para las necesidades de la población", apuntó el comunicado, en el que los ministros plantearon varias medidas humanitarias, como que se permita la entrada de ayuda y servicios a toda Gaza y Cisjordania.

Los ministros también pidieron la apertura de todos los puntos de acceso a la Franja de Gaza, que allí se pueda garantizar el trabajo de las ONG y que se levanten los estrictos requerimientos que pesan para esas organizaciones y las restricciones de bienes humanitarios, incluidos los de doble uso, indicó el comunicado.

Las autoridades israelíes vinculan las actividades de la UNRWA con la de grupos terroristas palestinos como Hamás, responsable de los ataques del 7 de octubre de 2023.

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) señaló en una opinión consultiva y no vinculante que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás ni la supuesta falta de neutralidad de la organización.