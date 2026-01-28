Partido de Merz hace relevo en este de Alemania para enfrentar amenaza ultradererechista

Schulze releva a Reiner Haseloff, que no aspira a la reelección y consideró que la mejor solución era un relevo antes de las elecciones para fortalecer las opciones del nuevo jefe de Gobierno regional como representante del partido del canciller Friedrich Merz.

En la última encuesta de intención de voto, realizada por el instituto INSA, la AfD obtiene un 39 por ciento, la CDU un 26 por ciento, La Izquierda un 11 por ciento, el SPD un ocho por ciento y la Alianza Sarah Wagenknecht un seis por ciento mientras que Los Verdes y el FDP se quedarían fuera del parlamento regional.

En esa constelación, para tener mayoría parlamentaria se necesitaría un 45 por ciento de los votos, lo que la CDU sólo alcanzaría si se aliara con el SPD y con La Izquierda, opción inédita que el popular diario Bild ha bautizado como Coalición Morcilla, negra por fuera -por el color que identifica a la CDU- y roja y roja oscura por dentro.

Incluso existe el temor de que la AfD pueda aumentar su caudal electoral y aproximarse a la mayoría absoluta, con lo que su candidato, Ulrich Siegmund, podría convertirse en el primer jefe de un Gobierno regional de la agrupación ultraderechista.

La CDU está ligada a una resolución de un congreso del partido que descarta tanto coaliciones con la AfD como con La Izquierda, con lo que el partido se vería enfrentado a una complicada situación si la única opción posible para evitar la llegada al poder de los ultraderechistas fuera la llamada Coalición Morcilla.