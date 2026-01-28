Pekín y París abogan por coordinar posturas sobre Ucrania, Venezuela e Irán

Según informó hoy la Cancillería china en un comunicado, Wang subrayó que, como grandes países que defienden la independencia y la autonomía estratégicas, Pekín y París deben intensificar la comunicación y la coordinación para "inyectar estabilidad" en el escenario internacional y reforzar el valor estratégico de sus relaciones bilaterales.

El jefe de la diplomacia china reiteró además que China y Europa son "socios y no rivales", una relación que, según afirmó, ha quedado avalada por más de medio siglo de cooperación, y en la que ambas partes cuentan con capacidad para gestionar sus diferencias comerciales mediante el diálogo y la concertación.

Wang expresó igualmente el deseo de que Francia continúe desempeñando un papel "positivo" dentro de la Unión Europea para impulsar un desarrollo "sano y estable" de las relaciones entre Bruselas y Pekín, en un momento de tensiones geopolíticas y cuestionamiento del multilateralismo tradicional.

Por su parte, Bonne afirmó, de acuerdo a la parte china, que Francia concede gran importancia a la cooperación estratégica integral con China y se mostró dispuesto a reforzar la coordinación bilateral y multilateral con Pekín para responder a los principales desafíos internacionales y contribuir a la seguridad y la estabilidad globales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta es la quinta vez que Wang y Bonne hablan en los últimos tres años, una llamada que tiene lugar menos de dos meses después de que el presidente francés, Emmanuel Macron realizara una visita de tres días a China que estuvo centrada en la guerra de Ucrania, el reequilibrio económico entre China y la Unión Europea y la ampliación de la cooperación bilateral entre París y Pekín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El contacto se produce además tras la creación de la llamada Junta de la Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supervisar el alto el fuego en Gaza y que varios países europeos, entre ellos Francia, consideran un desafío directo a la autoridad de Naciones Unidas.

China, por su parte, todavía no se ha pronunciado sobre la invitación a sumarse al organismo y ha reiterado en los últimos días su defensa de la ONU como eje central del sistema internacional.