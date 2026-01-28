Peña anuncia reducción de precio de los combustibles de petrolera estatal paraguaya

El gobernante informó en la red social X que el descuento se aplicará a "todos los combustibles" que distribuye Petropar en su red de gasolineras a nivel nacional.

"El combustible es el motor que mueve nuestra producción y el día a día de cada familia. Es por eso que hoy volvemos a anunciar una nueva baja", expresó Peña.

De este modo, el diésel prémium costará 8.050 guaraníes (1,20 dólares) cada litro y el denominado diésel tipo III se adquirirá por 6.250 guaraníes (0,93 dólares), detalló el presidente.

La gasolina de 88 octanos se venderá por 5.190 guaraníes (0,77 dólares) por litro, la de 93 octanos en 5.690 guaraníes (0,85 dólares), la de 97 octanos en 7.040 guaraníes (1,05 dólares).

Esta rebaja, la décimo tercera desde la asunción de Peña el 15 de agosto de 2023, se realizó tras un monitoreo de los precios del mercado y un análisis de los costos de Petropar, señaló la Presidencia de Paraguay en un comunicado.

La última rebaja de los precios de todos los combustibles se aplicó el pasado 1 de diciembre junto a una campaña que ofreció descuentos de hasta el 30 % en productos de la canasta básica, como medidas para ayudar a las familias a enfrentar los gastos por las fiestas navideñas.

Paraguay no es productor de petróleo ni tampoco posee refinerías por lo que depende completamente de la importación de derivados como gasolina, diésel y gas licuado de petróleo para satisfacer la demanda interna.