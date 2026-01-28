Perú eleva al 50,5 % el límite de inversión en el exterior de administradoras de pensiones

El banco emisor señaló que esta decisión comprende al "límite operativo de inversión en instrumentos extranjeros para los fondos de pensiones administrados" por las AFP.

La medida entrará en vigencia a partir del 1 de febrero próximo y tiene por finalidad "promover una mayor diversificación de las inversiones de los fondos previsionales", anotó.

De acuerdo con la información, con el nuevo límite operativo las administradoras de fondos de pensiones dispondrán con unos 180 millones de dólares adicionales para invertir en los mercados financieros internacionales.

El BCRP anotó que, al 19 de enero de 2026, el 47,7 % de la cartera de inversiones de las AFP se encontraba invertido en activos del exterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según diversas fuentes, las AFP de Perú gestionan actualmente unos 111.000 millones de soles (33.233 millones de dólares), aunque los fondos se han visto disminuidos por una serie de retiros permitidos por las autoridades desde la pandemia de la covid-19, lo que llevó a que las cuentas individuales de muchos trabajadores queden en cero o con aportes muy reducidos, según alertó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.