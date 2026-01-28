Petrobras eleva un 6 % sus reservas probadas en 2025, hasta 12.100 millones de barriles

El 84 % corresponden a petróleo y condensado, y el 16 % son de gas natural, señaló en una nota Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en bolsa.

La compañía señaló que midió sus reservas según los criterios del organismo regulador del mercado de valores de Estados Unidos.

En números totales, Petrobras consiguió añadir a sus reservas 1.700 millones de barriles en 2025.

El índice de reposición de sus reservas fue del 175 %, incluso frente a la producción récord del año pasado.

Así, la relación entre las reservas probadas y la producción se situó en 12,5 años, indicó la petrolera.

Petrobras atribuyó el crecimiento de sus reservas al "excelente rendimiento" de los campos de Búzios, Tupi, Itapu y Mero, en la cuenca de Santos; al avance en el desarrollo de yacimientos en aguas profundas del noreste brasileño; y a proyectos de nuevos pozos en las cuencas de Santos y Campos.

En el informe, la empresa consideró "esencial seguir invirtiendo en la maximización del factor de recuperación de los activos ya descubiertos, en la exploración de nuevas fronteras y en la diversificación del portafolio exploratorio en Brasil y en el exterior para reponer" sus reservas.

Actualmente, Petrobras explora un nuevo horizonte en una zona marítima próxima a la desembocadura del río Amazonas, una iniciativa que ha suscitado críticas de organizaciones ecologistas por el alto riesgo ambiental que entrañaría extraer hidrocarburos en una región de gran valor biológico.