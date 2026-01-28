Picasso vuelve a sus raíces en una muestra única que une lo espiritual y lo contemporáneo

La muestra se podrá visitar del 2 de marzo al 29 de junio en la seo gótica, y es un proyecto único dado que es la primera vez que la obra del artista se expone en una catedral.

Así lo indicó el nieto del pintor, Bernard Ruiz Picasso, durante la presentación de la exposición este miércoles en el Palacio Arzobispal de Burgos, quien insistió en que con la muestra se recupera la memoria de su abuelo, que junto con su abuela y su padre visitó en los años 30 esa ciudad del norte de España.

Para Bernard Ruiz Picasso, esta exposición ayudará a recordar las raíces españolas del autor del 'Guernica', pero también demostrará su vertiente más espiritual, el arraigo católico, y que sus obras trascienden y siguen siendo de actualidad, aunque él ya haya fallecido.

"No es solo una catedral que recibe a un artista del siglo XX, sino es ver que la contemporaneidad se queda siempre en todos los tiempos, que no hay realmente pasado", afirmó, para asegurar que "la catedral se puede visitar, es algo muy presente", como las obras de su abuelo, "que está muerto pero vive en ellas".

'Picasso. Raíces bíblicas' estará compuesta por 44 obras, con lienzos y dibujos, y cubre un amplio espectro de la trayectoria artística del malagueño (1881-1973), de modo que ofrece una "lectura que atraviesa el idioma picassiano y parte de la historia de las artes".

La muestra se divide en seis capítulos -Educación religiosa, Maternidad, Veritas, Gólgota, Vera Icon y Esperanza- y busca generar una "triangulación" entre artista, concepto y visitante, en un "diálogo" que además de informar pretende que el visitante disfrute.

Si bien 31 de las 44 obras están cedidas por el nieto del pintor, el resto proceden de colecciones públicas y privadas y ha llevado dos años recopilarlas.

En concreto, las obras llegarán de la Fundación Almine & Bernard Ruiz Picasso; el Museo Nacional Picasso de París; el Museo de Montserrat; el Museu Picasso de Barcelona; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; el Museo Picasso de Málaga y una colección particular.

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, recordó que esta exposición se enmarca en el objetivo de la seo burgalesa, declarada Patrimonio de la Humanidad, de establecer un diálogo con la cultura contemporánea de la mano de grandes artistas, con ciclos expositivos periódicos, y que se suma al proyecto de Burgos como Capital Europea de la Cultura 2031.