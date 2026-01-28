Piden puente aéreo humanitario para ciudad del sur de Sudán liberada de asedio de las FAR

"La Red de Médicos de Sudán hace un llamamiento a las organizaciones internacionales y regionales, a las agencias de la ONU y a todos los organismos humanitarios para que intervengan urgentemente para establecer un puente aéreo humanitario inmediato que abastezca a la ciudad de Dilling". indicó en un comunicado la ONG local.

La organización recordó que Dilling "salió recientemente de un asedio que duró más de dos años, dejando tras de sí condiciones humanitarias y sanitarias extremadamente peligrosas".

El pasado lunes, y tras una jornada de intensos enfrentamientos, las Fuerzas Armadas Sudanesas anunciaron que lograron romper el asedio impuesto contra Dilling, ciudad clave para conectar con el estado de Kordofán del Norte, donde se está produciendo una escalada militar.

El asedio a Dilling comenzó poco después de que estallara la guerra en Sudán en abril de 2023 entre el Ejército y los paramilitares, pero se intensificó después de que las FAR se aliaran el año pasado con el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), grupo rebelde que controla parte de la región.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió la semana pasada de la "extrema inseguridad alimentaria, con condiciones de hambruna confirmadas en Kadugli -capital del estado de Kordofán del Sur-, y riesgo de hambruna en otras zonas, incluida Dilling".

El recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa vasta región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar FAR ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares.