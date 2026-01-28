Policía de Perú inicia traslado del cabecilla criminal 'El Monstruo' desde Paraguay

"Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, ya se encuentra en manos de la Policía Nacional del Perú", anunció la institución en su cuenta de la red social X.

Agregó que el traslado a Lima del extraditado Moreno marca el inicio de "una respuesta firme del Estado frente al crimen organizado y una cuenta pendiente con la justicia por decenas de familias afectadas por la violencia".

La PNP reafirmó su compromiso de "combatir sin tregua" a las organizaciones criminales y garantizar la seguridad ciudadana y, en ese sentido, pidió seguir la cobertura completa de esta extradición, en tiempo real, a través de sus canales digitales.

El comandante general de la PNP, Oscar Arriola, informó que la nave hará una escala técnica en Cochabamba (Bolivia) y otra escala de abastecimiento en la ciudad de Arequipa, al sur de Perú, antes de llegar a Lima al final de la tarde.

Moreno, de 34 años, fue entregado en la Primera Brigada de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), ubicada en la ciudad de Luque, de donde despegó a las 9.15 hora local (12.15 GMT) una aeronave de la PNP, según informó a periodistas el jefe del departamento de Interpol, Julio Maldonado.

El funcionario indicó que el operativo de traslado de Moreno desde una cárcel de la ciudad de Emboscada (centro), a unos 50 kilómetros de Asunción, se realizó "con normalidad" hasta su entrega a una comitiva de 23 funcionarios peruanos que aguardaban en la base aérea militar.

El Monstruo, capturado en Paraguay el 24 de septiembre de 2025, fue sometido previamente a una revisión médica que determinó que se encontraba en condiciones "favorables" para viajar, aseguró Maldonado.

El pasado 17 de noviembre la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz, dio curso al pedido de extradición solicitado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia de la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, que atribuyó a Moreno los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, que tienen una expectativa de pena máxima de 30 y 20 años, respectivamente.

Como presunto cabecilla de la banda bautizada por las autoridades como Los Injertos del Cono Norte, la Policía peruana le atribuye otros casos de extorsión ocurridos en los últimos meses en Lima.

Moreno estaba incluido en la lista de los más buscados del ministerio del Interior de Perú, que ofrecía un millón de soles (282.000 dólares) por información sobre el entonces prófugo.