Polonia defiende las sinergias con Frontex en candidatura para acoger la Agencia Aduanera

El ministro de Finanzas polaco, Andrzej Domański, subrayó en declaraciones a los medios de su país tras intervenir en la Eurocámara que, en su opinión, la Autoridad Aduanera y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de la Unión Europea (Frontex) podrían trabajar conjuntamente en Varsovia y así "serán más eficaces y eficientes".

"Se crearía un centro de gestión fronteriza de la UE", destacó.

Asimismo, Małgorzata Krok, plenipotenciaria de la candidatura, destacó la viabilidad económica y aseguró que su país ofrece "un apoyo financiero de 13 millones de euros para cubrir los costes iniciales de la Agencia Aduanera en Varsovia".

El Gobierno polaco ha asegurado que hay dos edificios "listos para funcionar a solo 2 kilómetros del aeropuerto y un entorno urbano con pleno empleo y alta calidad de vida".

La Agencia Aduanera de la UE tiene como misión fortalecer la competitividad y la resiliencia económica de la UE, con el cometido de simplificar procesos para las empresas.

El organismo apoyará a las aduanas nacionales en la recaudación de ingresos y la seguridad fronteriza.

Uno de los argumentos polacos es que Europa central y oriental están poco representadas entre las agencias de la UE.

Además de la candidatura española de Málaga y la polaca de Varsovia, otros países optan a albergar este organismo: Bélgica (Lieja), Francia (Lille), Croacia (Zagreb), Italia (Roma), Países Bajos (La Haya), Portugal (Oporto) y Rumanía (Bucarest).

Tras la publicación de evaluaciones por la Comisión Europea (CE) el 20 de enero, los candidatos participan en audiencias ante una comisión del Parlamento Europeo (PE) entre el 26 y este miércoles.

La decisión definitiva se espera para febrero.