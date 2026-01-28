Presidente de Honduras dirigirá la cartera de Salud con apoyo de sus tres vicepresidentes

"La cabeza ministerial de la Secretaría de Salud la llevará el propio presidente Nasry Asfura, con un equipo conformado por sus designados presidenciales", subrayó Argueta en una comparecencia de prensa en la Casa Presidencial.

Agregó que el equipo de apoyo directo estará integrado por los vicepresidentes María Antonieta Mejía, quien coordinará los procesos legislativos y normativos; Carlos Flores, quien servirá de enlace con el gremio médico; y Diana Herrera, encargada de la seguridad alimentaria y la relación con la empresa privada.

Asfura, quien asumió el poder para el cuatrienio 2026-2030 en sustitución de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, se comprometió a eliminar la mora quirúrgica y el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales estatales.

La decisión del Ejecutivo de intervenir directamente en el área sanitaria responde a una crisis que mantiene en vilo a entre 13.000 y 15.000 pacientes, quienes integran la lista de espera para una cirugía en el sistema público, según estimaciones del sector salud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A la falta de salas de operaciones se suma un desabastecimiento crónico de insumos básicos y medicamentos, lo que ha reducido la capacidad de respuesta de los principales centros asistenciales del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario hondureño designó a los médicos Ángel Eduardo Midence y José Miguel Castillo como subsecretarios de Redes Integradas y de Proyectos e Inversión en Salud, respectivamente.

"Nos enfocaremos en la reducción de la mora quirúrgica mediante la articulación con el sector privado, mientras recuperamos la capacidad propia de nuestros hospitales", señaló Midence.

Afirmó, además, que el Ejecutivo ha solicitado al Parlamento hondureño la aprobación de un instrumento jurídico para la compra de medicamentos a través de un fideicomiso, buscando garantizar el abastecimiento en los 18 departamentos del país centroamericano.

El presidente hondureño continúa completando su gabinete ministerial y, como parte de ese proceso, juramentó en las últimas horas al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Puerto, y a la vicecanciller Evelyn Bautista.

También tomó juramento a los viceministros de Presupuesto, Roberto Enrique Chan, y de Crédito e Inversión Pública, Lilian Rivera.

Además, integró al equipo de la Secretaría de Finanzas a Ronay García, como gerente administrativo, y a Olga Irías Santos, en la secretaría general.