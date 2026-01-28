Puerto Rico ha perdido más de 96.000 habitantes en los pasados cinco años

De acuerdo con los números ofrecidos por el IEPR en su portal, que colabora como miembro del Federal State Cooperative for Population Estimates de Estados Unidos, en el año 2020 la población en la isla caribeña se estimó en 3.281.591 personas.

No obstante, para el 2025, la población se estimó en 3.184.835, una diferencia menor de 96.756 o un 2,95 %.

De ese total de 3.184.835 personas, el 85,8 % o un estimado total de 2.773.089 personas son mayores de 18 años. El restante 14,2 % o 451.746 personas son menores de edad.

El IEPR resaltó que en tan solo un año, específicamente entre julio de 2024 y julio de 2025, Puerto Rico perdió 17.686 habitantes.

De acuerdo con el informe, Puerto Rico ha experimentado una merma poblacional casi ininterrumpida desde 2005.

El principal factor detrás de este descenso es el llamado saldo natural negativo, ya que el número de muertes superó ampliamente al de nacimientos.

Durante el periodo analizado, se reportaron 32.857 defunciones frente a solo 17.950 nacimientos, una tendencia que se mantuvo consistente desde el 2020.

El Censo de Estados Unidos produce estimados poblacionales todos los años para dicho país norteamericano, sus estados, condados, ciudades y pueblos, como también para Puerto Rico y sus municipios.

Además, se publican los componentes demográficos de cambio poblacional (nacimientos, muertes y migración) en una variedad de niveles geográficos.

Estos estimados son utilizados para asignar fondos, como controles de encuesta, y como denominadores para tasas vitales y series de tiempo per cápita, como también de indicadores de cambios recientes en las tendencias demográficas.

Con cada nuevo estimado anual, se revisan los estimados de los años anteriores desde el último censo. Todos los estimados previamente publicados son sustituidos y archivados.

Los estimados anuales poblacionales al 1 de julio del año en curso para la población total de Puerto Rico y estados se suelen divulgar a finales de diciembre del año en curso.

Para marzo del siguiente año se suelen divulgar los desgloses de totales municipales y para junio los desgloses por edad y sexo.