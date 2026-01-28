Putin y Al Sharaa hablarán sobre el futuro de las fuerzas rusas en Siria, según el Kremlin

"No tengo ninguna duda de que todas las cuestiones relacionadas con la presencia de nuestros militares en Siria también se abordarán durante las negociaciones de hoy”, dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Mientras, la televisión estatal rusa mostraba imágenes de la llegada del avión del presidente sirio a Moscú.

Se trata de la segunda visita de Al Sharaa a este país en cuatro meses. La anterior tuvo lugar en octubre de 2025 y fue la primera visita a Rusia del nuevo mandatario sirio desde el derrocamiento de Bachar al Asad y su huida a Moscú.

Según la prensa internacional, Rusia estaría retirando estos días sus fuerzas del aeródromo de Qamishli, en el noreste de Siria, aunque esta información no ha recibido por el momento confirmación oficial.

El equipo y tropas rusas, según medios, se trasladan a la base aérea de Hmeimim, en Latakia.

La noticia coincide con un acuerdo entre las nuevas autoridades sirias y las fuerzas kurdas, que controlaban hasta ahora el territorio, donde se encontraba el aeródromo de Qamishli.