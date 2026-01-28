Rodrigo Paz ofrece a Chile los "puertos" de Bolivia para que se conecte con Brasil

"Nosotros tenemos más puertos que ustedes", dijo Paz figurativamente dirigiéndose al presidente electo chileno José Antonio Kast y a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, reconociendo también la importancia de Chile y Perú en las "nuevas relaciones" de la región en el Pacífico.

"Le ofrezco a Chile, también, nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia esos puertos territoriales (terrestres) o a través de la hidrovía (Paraguay-Paraná) seremos parte de un complemento junto a Uruguay y Paraguay y Argentina".

De esta forma, Paz mantiene su política de acercamiento con su país vecino, antecedida la anterior semana por la visita a Chile del canciller boliviano, Fernando Aramayo, con la intención de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales además de la posible asistencia del mandatario boliviano a la investidura de Kast.

Estos gestos marcan un giro en la relación bilateral marcada por la ruptura diplomática de 1978 y por décadas de tensiones por la reclamación boliviana de un acceso soberano al océano Pacífico, que agudizaron entre 2013 y 2018 cuando Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En la segunda versión del foro organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Paz también se refirió a la situación en Venezuela y expresó su deseo para que su democracia se "fortalezca y salga adelante".

El gobernante de Bolivia destacó que la reunión en Panamá refleja "un factor de unidad, de transparencia y de diálogo" como una importante señal para el mundo.

Paz hizo énfasis en que los países de la región construyan su destino "con la verdad" algo que, aseguró, está pasando en Bolivia después de 20 años tras el giro ideológico que supuso la salida del poder del Movimiento al Socialismo (MAS).

"Hoy el hemisferio sur, hoy Latinoamérica, tiene que tomar la decisión de participar y ser parte del mando y de las fuerzas geopolíticas y geoeconómicas para la transformación a nivel mundial, tomemos las decisiones, eso es lo que hay que hacer", agregó.

El evento en Panamá servirá también para que el presidente Paz y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sostengan por primera vez un encuentro bilateral que abrirá un nuevo ciclo en la dinámica entre ambos países.

El Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe se celebra en Ciudad de Panamá y al que también han asistido otros líderes de la región, como José Raúl Mulino (Panamá), Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador) y Bernardo Arévalo (Guatemala).

Así como el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.