Rusia asegura haber eliminado a cinco brasileños que luchaban en Ucrania como mercenarios

Según la fuente, los combatientes neutralizados formaban parte de la brigada Jartia, que combatía en el sector de Kúpiansk.

El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, inspeccionó el pasado 16 de enero la agrupación de tropas Zapad (Occidente) que combate en la zona de Kúpiansk, cuya toma Moscú anunció a finales del año pasado sin que fuera confirmada por Kiev.

A la vez Moscú ha reconocido varios contraataques ucranianos para recuperar la estratégica ciudad, pero insiste en que estos fueron repelidos.

El control sobre Kúpiansk, importante nudo ferroviario, tiene gran valor para Rusia, ya que permite a las tropas reforzar sus posiciones en la orilla del río Oskil, donde se encuentra la ciudad, y aumenta la seguridad de la región fronteriza rusa de Bélgorod y partes de la anexionada Lugansk ante ataques ucranianos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy