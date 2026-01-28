Rusia condena a siete años a un niño de 14 por intentar quemar un centro de reclutamiento

Según el portal Mediazona, el niño fue sentenciado tanto por intentar cometer un atentado como por pertenencia a una organización terrorista, cargos contemplados por el artículo 205 del código penal.

Supuestamente, el condenado preparó tres cócteles mólotov e intentó quemar un centro de alistamiento en la región de Tver por orden de los servicios secretos ucranianos, según el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

Los agentes del CIR y del Servicio Federal de Seguridad (FSB) impidieron que el adolescente, que adujo que simplemente quería ganar algún dinero, llevara a cabo su propósito.

Recientemente, la Justicia militar condenó a cuatro años de cárcel a una chica de 17 años por colgar en el tablón de anuncios de su escuela fotos de soldados rusos que combaten en el bando ucraniano y llamarles "héroes de Rusia".

En noviembre pasado el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó una ley que rebajaba la edad penal a los 14 años por delitos como sabotaje y actividades terroristas, lo que incluye lanzar cócteles mólotov contra comisariados militares

Las autoridades rusas acusan a Kiev de intentar reclutar a menores de edad rusos en acciones de sabotaje con el argumento de que no serán perseguidos penalmente debido a su corta edad.