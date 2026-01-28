Samsung Electronics ganó un 31,2 % más en 2025 gracias al auge del sector de la IA

La empresa reportó un beneficio operativo de 43,6 billones de wones (30.533 millones de dólares), lo que supone un incremento interanual del 33,2 %, mientras que sus ventas anuales crecieron un 10,9 %, hasta 333,6 billones de wones (233.621 millones de dólares).

El beneficio operativo de 2025 fue, no obstante, menor al de su principal rival surcoreano SK Hynix, que ese año registró 47,2 billones de wones (33.046 millones de dólares), superando al de Samsung Electronics por primera vez.

En lo que respecta al cuarto trimestre de 2025, Samsung registró un beneficio operativo récord de 20,1 billones de wones (14.070 millones de dólares), triplicando los 6,49 billones de wones (4.539 millones de dólares) del mismo período de 2024, en unos meses marcados por la fuerte demanda de los semiconductores para aplicaciones de IA.

También, informó de ventas históricas de 93,83 billones de wones (65.642 millones de dólares) en dicho trimestre, lo que equivale a un incremento interanual del 23,9 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su beneficio neto del último trimestre del año pasado fue de unos 19,6 billones de wones (13.708 millones de dólares), más del doble que los 7,75 billones wones (5.416 millones de dólares) del mismo período de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El beneficio neto estuvo ligeramente por encima de las previsiones de los analistas y Samsung atribuyó el sólido desempeño a su división de soluciones para dispositivos (DS), donde el negocio de chips de memoria alcanzó máximos históricos apoyado en la venta de productos de alto valor añadido como memorias de alta velocidad HBM, memorias DDR5 y unidades de estado sólido (SSD) empresariales.

"Se espera que en el primer trimestre de 2026 el auge actual de la IA siga impulsando condiciones de mercado favorables en toda la industria, y el negocio de chips de memoria planea seguir priorizando productos de alto valor agregado para aplicaciones de IA", dijo la firma en un comunicado.