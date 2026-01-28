Sector servicios anuncia inversiones por 1.500 millones de dólares en México tras Fitur

En rueda de prensa, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre detalló que este monto será destinado principalmente en movilidad y en sectores estratégicos vinculados con el turismo, los servicios y el desarrollo económico.

La Confederación precisó que el despliegue de esta inversión se proyecta para el periodo 2026–2030 y estará sujeto a la implementación y viabilidad administrativa en los tres órdenes de gobierno, incluyendo tramitología municipal, estatal y federal, conforme se habiliten permisos, licencias y procesos regulatorios necesarios para su ejecución.

No obstante, el dirigente del sector terciario, el más grande en el país, sostuvo que los resultados “no se sostienen por sí solos” sin seguimiento técnico y continuidad, por lo que aseveró que trabajará de la mano con el Gobierno mexicano para concretar estas inversiones.

En ese contexto, De la Torre afirmó que México requiere certidumbre jurídica para apuntalar el crecimiento económico y la llegada de capital.

“México necesita reglas claras, instituciones sólidas” y, desde el sector empresarial, hizo “un llamado respetuoso a que prevalezca la legalidad, la institucionalidad y el diálogo responsable”.

El líder empresarial detalló que la Confederación llevó a Fitur una comitiva de 56 integrantes de 16 estados, además de 13 presidentes de cámaras de comercio que, dijo, representaron directamente a más de 300.000 empresas afiliadas.

Añadió que la agenda incluyó encuentros con más de 300 empresarios, empresarias y organizaciones internacionales, con el objetivo de traducir la presencia de México en oportunidades “verificables” para los sectores productivos.

Entre las organizaciones y organismos destacó reuniones con ONU Turismo, CEOE, ASICOTUR, Asociación Empresarial México–España, Santander, BBVA, ICTES, Fundación Casa de México en España, además de aliados de contenido y posicionamiento como Mundo Ejecutivo, Bisila Bokoko, Ixte y El Viaje, entre otros.

Sobre la inversión proyectada, indicó que existe ya “un compromiso” y que Concanaco presentará cartas al Gobierno mexicano, en un proceso que —anticipó— podría derivar en un anuncio por parte del Ejecutivo federal.

Entre los hitos mencionados, De la Torre destacó la estrategia para alinear promoción, inversión y territorio; la incorporación a la Alianza Viaja Seguro rumbo al Mundial de Fútbol 2026, con un enfoque de protección de menores.

Asimismo, la creación de un esquema de seguimiento a acuerdos mediante su Global Investment Consulting Center, que busca acompañamiento y medición de resultados.