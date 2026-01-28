Sudán insta a las ONG extranjeras a que no establezcan relaciones con los paramilitares

En un comunicado, el organismo consideró que esas negociaciones con entidades como la Agencia Sudanesa de Socorro y Operaciones Humanitarias (SARHO, por sus siglas en inglés) suponen una violación de la soberanía sudanesa y equivalen a un reconocimiento implícito de instituciones paralelas que desafían a la autoridad legítima del Estado.

La SARHO, creada por las FAR, se encarga de coordinar y distribuir la ayuda humanitaria, así como de otorgar permisos a organizaciones internacionales en las zonas bajo control de las FAR, principalmente en las regiones de Darfur y Kordofán.

La advertencia se produce tras informes que indican que algunas organizaciones extranjeras registradas ante la Comisión mantienen contactos o relaciones institucionales con la SARHO.

Además, la decisión insta a las agencias especializadas de la ONU, así como a las organizaciones humanitarias internacionales y regionales que aún no han firmado un acuerdo técnico con la Comisión, a presentar un borrador de acuerdo lo antes posible.

Esta misma jornada, la ONG Red de Médicos de Sudán hizo un llamamiento urgente a la comunidad internacional para establecer urgentemente un puente aéreo humanitario que abastezca Dilling, segunda ciudad más importante de Kordofán del Sur (sur), que acaba de ser liberada de un asedio de más de dos años y medio impuesto por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar FAR ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares.