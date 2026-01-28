Suecia y Letonia condenan ataque ruso contra tren de pasajeros en Ucrania

"Condenamos los bárbaros ataques de Rusia contra Ucrania: el bombardeo de ciudades, sistemas energéticos, infraestructuras civiles; viviendas, hospitales, escuelas, guarderías. La 'congelación' del pueblo ucraniano", afirmaron en el comunicado, emitido durante una visita de trabajo de Stenergard a Letonia.

"La noche pasada, Rusia llevó a cabo un ataque directo deliberado con drones de combate contra un tren de pasajeros que transportaba a más de 200 personas. Ahora mismo hay por lo menos cuatro muertos. Rusia es un Estado terrorista", agregaron.

La ministra sueca es uno de los políticos europeos que, como el titular de Exteriores alemán, Johann Wadephul, han visitado el país báltico en el 105.º aniversario del reconocimiento de jure de la independencia de Letonia en 1921.

Sternegard participó en Riga en un encuentro con representantes diplomáticos, colocó flores en el Monumento de la Libertad, en el centro de la capital letona, y visitó a las tropas suecas estacionadas en la base de la OTAN de Adazi, al norte de la capital.

Por su parte, Braze agradeció a Suecia su "significativa contribución" a la seguridad y a la defensa del mar Báltico y de la región del flanco este de la Alianza, según el comunicado, y anunció que la semana pasada han llegado 500 nuevos efectivos suecos como parte de una rotación de personal.

En cuanto a los esfuerzos para poner fin por la vía diplomática a la guerra, las dos ministras de Exteriores coincidieron en señalar que "no hay ninguna indicación" de que Moscú esté dispuesta a cesar con su agresión, por lo que es preciso continuar con el "máximo apoyo para la autodefensa de Ucrania y la presión continua sobre Rusia".