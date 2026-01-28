Suiza ofrece el apoyo de su Ejército para la seguridad de cumbre del G7 en Évian (Francia)

No obstante, la medida, al implicar a más de 2.000 militares, deberá ser aprobada también por la Asamblea federal (el parlamento suizo).

La cumbre en la ciudad francesa, a orillas del lago Lemán que comparten los dos países, reunirá en principio a los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, junto a otros mandatarios internacionales.

Se espera que la mayoría lleguen a la localidad francesa desde el Aeropuerto Internacional de Ginebra, y el Gobierno helvético no descarta que algunos líderes se alojen en territorio suizo.

"Suiza está obligada a garantizar la seguridad de los invitados que gozan de una protección especial conforme al derecho internacional público", subrayó el Ejecutivo helvético.

El Ejército suizo actuaría en tierra, en el lago y en el espacio aéreo, apoyando a la policía de los cantones suizos de Ginebra, Valais y Vaud, y en coordinación con la Armada francesa, que también respaldará a las fuerzas del orden del país vecino.

Además, el Consejo Federal también ha aprobado la restricción del espacio aéreo de Évian, Lausana y el Aeropuerto Internacional de Ginebra, que vigilarán los Ejércitos suizo y francés junto a la policía ginebrina.

"Dado el carácter internacional y el alto nivel de la cumbre, esta medida es necesaria para garantizar la seguridad del evento", subrayó el Gobierno suizo en el comunicado.