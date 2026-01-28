'Tirano Banderas', el referente de la novela de dictador, se reedita en su centenario

Radical en forma y fondo, 'Tirano Banderas' (1926) es un retrato feroz del poder totalitario con el que Valle-Inclán rompió con las formas narrativas tradicionales e implantó el "esperpento" en la novela, una nueva perspectiva que cuestionaba la realidad mediante la combinación de distanciamiento crítico, parodia y deformación grotesca.

La figura del general Santos Banderas fue vista por la crítica como una síntesis del caudillo iberoamericano, desde el argentino Juan Manuel de Rosas hasta el dominicano Rafael Leónidas Trujillo, y un retrato de la estructura psicológica del despotismo que mantiene el poder gracias al terror y a la opresión.

Aunque ambientada en una república ficticia, aparece como trasfondo el paisaje de México, un país al que el autor de 'Luces de Bohemia' viajó por primera vez en 1892 durante un año, que le dejó una profunda huella y al que regresó en 1921.

En el prólogo de esta nueva edición, el escritor español Juan Manuel de Prada destaca que la novela supuso la creación de "un arquetipo universal", del mismo modo que el Quijote de Miguel de Cervantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque se trata de una novela, su concepción y estructura son dramáticas, lo que le infunde un gran dinamismo, según el escritor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La trama, que narra el derrocamiento y muerte del dictador, sucede en apenas 36 horas. "Todo lo que se nos cuenta parece desarrollarse en un presente continuo, envuelto en sensaciones oníricas que a veces parecen contagiar la propia escritura", explicó de Prada.

El propio Valle-Inclán dijo haberse inspirado en las figuras del Greco para crear una narración en la que, en un tiempo muy reducido y jugando con la simultaneidad temporal, se cruzan múltiples episodios y personajes alrededor de la figura central de Santos Banderas.

El centenario de la publicación de 'Tirano Banderas' coincidió con el 90 aniversario de la muerte de su autor, el pasado 5 de enero.