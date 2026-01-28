Tribunal japonés ordena al Gobierno pagar a descendientes coreanos de víctimas nucleares

El Tribunal de Distrito de Hiroshima falló en favor de los demandantes, que pedían una compensación por no haber recibido las ayudas para las víctimas de la bomba atómica, conocidas como 'hibakusha', que marca la Ley japonesa para los Supervivientes de la Bomba Atómica.

Tokio retiró, en la década de los setenta, los subsidios a los afectados que emigraron después de la Segunda Guerra Mundial, una decisión que fue revertida en 2003 tras una sentencia judicial.

Las autoridades japonesas defendieron que el plazo para solicitar una compensación ya había expirado en el momento en que fue presentada la demanda, en junio de 2023, porque entonces habían pasado ya más de 20 años desde que el Gobierno revirtió la decisión de retirar las ayudas.

"La reclamación no ha prescrito y el argumento del Gobierno constituye un abuso de derechos y, por lo tanto, es inaceptable", aseguró el presidente de la corte, Atsushi Yamaguchi, al presentar el fallo, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública NHK.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2007, el Tribunal Supremo japonés ya dictaminó que la retirada de las ayudas fue ilegal, y declaró que el Gobierno debía compensar a los supervivientes que residen en el extranjero.