Un 58 % de votantes en elecciones de medio término quiere control a ICE, según encuesta

El sondeo fue realizado entre el 23 y el 26 de enero por Searchlight Institute y Tavern Research en pleno auge de la indignación pública por el asesinato del hombre de 37 años.

Además, un 73 % se opone a que ICE detenga a ciudadanos estadounidenses, un 79 % está en contra de que los agentes migratorios entren en domicilios sin orden judicial y un 70 % le preocupa la falta de uso de uniformes claramente identificables.

El 30 % de aquellos votantes que piden controlar ICE prefiere reformar la agencia migratoria, en vez de eliminarla por completo.

Aunque la mayoría (72 %) apoya la aplicación de las leyes de inmigración en el interior del país, especialmente si se centra en delincuentes y personas que representan una amenaza para las comunidades, un 54 % cree que las tácticas del ICE han sido demasiado contundentes.

El 58 % de los demócratas encuestados considera que algunas deportaciones son legítimas y necesarias, pero se oponen a las tácticas indiscriminadas y crueles del ICE.

La encuesta hecha entre 1.502 probables votantes de las elecciones del próximo noviembre encontró que una amplia mayoría de ambos partidos quiere que el ICE respete el Estado de Derecho.

Los votantes apoyan la cooperación de las policías locales con el ICE en ciertas circunstancias: Si bien la mayoría apoya que los agentes compartan el estatus migratorio de una persona con el ICE durante las detenciones por delitos (63 %), se oponen firmemente a tales acciones durante un ingreso hospitalario (19 %) o una parada de tráfico (34 %).

Los resultados de la encuesta fueron adelantados el martes con importantes miembros del Partido Demócrata, según informó la revista especializada Político, para influenciar en los miembros de las minorías y buscar una reforma a la agencia.

"Los demócratas del Senado deberían reconocer esta realidad y utilizar su influencia para lograr cambios significativos que pongan fin a los abusos del ICE y logren reorientar a la agencia hacia su misión fundamental de hacer cumplir la ley", concluye Searchlight Institute, un centro de estudios demócrata.

El Congreso tiene hasta la medianoche del 30 de enero para aprobar presupuestos que mantengan operativa la Administración, pero tras lo sucedido en Mineápolis senadores demócratas dijeron el fin de semana que no aprobarán el proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de inmigración en EE.UU., lo que conduciría a un nuevo cierre a partir del próximo sábado.

La muerte de Pretti ha puesto también contra las cuerdas a senadores republicanos que defienden que la mayoría del presupuesto reforzará otras agencias de seguridad diferentes a ICE.