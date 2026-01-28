Un buque averiado paraliza el tránsito por el estrecho de los Dardanelos

Según la agencia estatal turca Anadolu, el buque se averió frente a la costa de Burhanli, lo que llevó al capitán de la nave a notificar a los Servicios de Tráfico de Buques de los Dardanelos (VTS, por sus siglas en inglés).

Tras el aviso, el remolcador Kurtarma-20, operado por la Dirección General de Seguridad Costera, fue enviado a la zona.

Al mismo tiempo, el VTS anunció por radio a los capitanes que navegaban la zona que el estrecho había sido cerrado al tráfico en ambos sentidos (norte y sur) mientras se espera que el buque pueda ser remolcado a una zona de anclaje segura, una vez concluyan las operaciones de rescate.