Un sondeo coloca a la oficialista Fernández como ganadora en primera ronda en Costa Rica

"En cuanto a la intención de voto, Laura Fernández, candidata oficialista, encabeza las preferencias con el 44 % de apoyo, lo que le aseguraría un triunfo en primera ronda", explicó el CIEP en el estudio difundido este miércoles, último día habilitado por las leyes para publicar encuestas.

En Costa Rica, donde no está permitida la reelección consecutiva, para ganar en primera ronda un candidato debe superar el 40 % de los votos válidos, algo que no ocurre desde las elecciones del 2010, cuando la ganadora fue Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional, y quien hasta el momento ha sido la única mujer en llegar a la presidencia de este país centroamericano.

Fernández, de 39 años, politóloga y experta en políticas públicas, se ha presentado en la campaña como la "heredera" del presidente Rodrigo Chaves, quien terminará su mandato de 4 años el próximo 8 de mayo y que durante su gestión ha gozado de altos niveles de popularidad, según diversos analistas por su discurso contra la corrupción, "los mismos de siempre" y "la casta política".

La candidata oficialista ha seguido la misma línea de propuestas del Gobierno de Chaves con promesas de mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado e incluso ha anunciado que impulsará el estado de excepción en puntos específicos del país para luchar contra el narcotráfico y los sicarios, algo que los partidos de oposición han tildado de autoritarismo.

La encuesta del CIEP, aplicada entre el 20 y el 26 de enero a 1.501 personas, indica que en el segundo lugar de intención de voto se ubican el economista del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, y la arquitecta y exprimera dama (2018-2022), Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (centro izquierda), ambos con el 9 %.

Con el 4 % de apoyo aparece el educador Ariel Robles, del izquierdista Frente Amplio, y luego los restantes 16 candidatos inscritos en la contienda, con valores menores al 3 %.

El CIEP advirtió de que el número de indecisos (26 %) es significativo y podría generar un impacto importante si finalmente acuden a las urnas.

"Aún el porcentaje de personas indecisas sigue siendo un número significativo del electorado (26%), por lo que, en caso de que ese grupo acuda a votar, podría inclinar la balanza electoral en la dirección de fortalecer la ventaja del oficialismo o aumentar el apoyo a las candidaturas de oposición", detalló el CIEP.

El próximo 1 de febrero, 3,7 millones de costarricenses están convocados a las urnas para elegir al presidente del país y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030.