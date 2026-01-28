Venezuela recibe otros 200 millones de dólares por la venta de hidrocarburos

"Hasta la fecha, se han vendido trescientos millones de dólares estadounidenses derivados de la exportación de hidrocarburos. Asimismo, se encuentra en curso una nueva oferta de doscientos millones de dólares para completar la oferta de enero y la primera semana de febrero", indicó el BCV en un comunicado.

El pasado 15 de enero, la Casa Blanca anunció un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, que valoró en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país suramericano.

Cinco días después, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que "de los primeros 500 millones", ya habían "ingresado 300 millones".

El BCV no aclaró si estos nuevos 200 millones de dólares ingresados por Caracas y ofertados en el mercado de divisas provienen del mismo acuerdo, aunque la cifra total de ingresos por la venta de hidrocarburos coincide con la acordada con EEUU.

El Banco Central sí explicó que el objetivo en la oferta de divisas es "complementar la oferta privada y fortalecer la economía nacional" y advirtió que, "debido a la implementación de nuevos mecanismos, el proceso requiere un periodo de adaptación técnica que garantice la seguridad en la recepción y liquidación de los recursos por parte de todos los actores involucrados".

"Las autoridades continuarán habilitando mecanismos de venta e incorporando instituciones financieras para canalizar de forma progresiva los ingresos petroleros de los próximos meses", agregó.

Estos ingresos por la venta de crudo llegan mientras el Gobierno de Rodríguez busca impulsar una reforma a la ley de hidrocarburos, que permita la inversión privada y extranjera, y que llevó a la presidenta encargada a reunirse el lunes con representantes de empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell.

Delcy Rodríguez también previó recientemente que los ingresos del país suramericano aumenten "en un 37 %" este 2026, y estimó este lunes que este año llegarán al país alrededor de 1.400 millones de dólares en inversión para el sector de hidrocarburos.