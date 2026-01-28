Violencia física encabeza causas de muerte de presos salvadoreños, según un informe de ONG

El informe, que recaba "las versiones de familiares", ya que la información oficial se encuentra bajo secreto, indica que el 31,8 % de los casos fueron "muertes violentas", mientras que un 31,6 % de las personas habría fallecido por "falta de atención médica por enfermedades".

En un 31,1 % de los casos "se desconoce" la información, en tanto el 4,7 % es catalogado como muerte por "enfermedad terminal" y el 0,9 % como "aparente suicidio".

El documento del SJH sostiene que "en pocos casos se hizo la debida inspección ocular policial y reconocimiento por delito de 'homicidio", y que las autoridades "a pesar de que muchos de los cuerpos presentaban señales de violencia, les colocaron el supuesto delito 'sobreaveriguar muerte' (para no ser contabilizados como homicidio y no ser investigados como tal, buscando encubrir a los autores)".

"En muchos casos, los cuerpos fueron entregados en ataúdes cerrados para que las familias no los abrieran; y en algunos casos mandaban a policías o a militares a los velorios, con el fin de intimidar a los parientes", agrega el informe.

El régimen de excepción en El Salvador se implementa desde marzo de 2022, tras una escalada de violencia de las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en un fin de semana.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha defendido la continuidad de esta medida con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominado por el partido oficialista, Nuevas Ideas (NI).

Sin embargo, el documento apunta que el "94 % de los fallecidos no eran pandilleros, en la mayoría de casos no tenían antecedentes o récord criminal y algunos casos tenían antecedente, pero no relacionadas con pandillas".

La mayoría de las muertes se han registrado en la prisión de Izalco -ubicada en la zona occidental del país- con 192, mientras que en la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) se da cuenta únicamente de 4, aunque las autoridades de seguridad han dicho que no se ha registrado ninguna muerte en esta prisión de máxima seguridad para pandilleros.