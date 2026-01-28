Wall Street abre en verde y el S&P 500 roza máximos a la espera de la reunión de la Fed

Doce minutos después de la apertura en el parqué neoyorquino, el Dow Jones crecía un 0,06 %, hasta los 49.034 enteros; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,28 %, hasta las 6.997 unidades; y el Nasdaq avanzaba un 0,58 %, hasta los 23.955 puntos.

Los mercados tienen el foco puesto en la reunión de política monetaria de la Fed, que concluye este miércoles.

Los analistas esperan que la Fed mantenga sin cambios los tipos de interés pero dé pistas sobre cuándo volverá a recortarlos este año.

El S&P 500, por su parte, alcanzaba por primera vez en la historia los 7.000 puntos.

Las aseguradoras médicas, que ayer se desplomaron tras conocerse que el Gobierno propone mantener prácticamente sin cambios las tarifas que paga Medicare Advantage en 2027, abrían con ligeras recuperaciones.

CVS Health subía un 1,71 % tras caer un 14 %, UnitedHealth Group crecía un 3 % tras perder un 19 % y Centene ganaba un 0,64 % tras retroceder un 10 %. Humana, que fue la más perjudicada de la jornada de ayer con unas pérdidas del 21 %, bajaba un 1,42 %.

Seagate Technology, empresa que almacena datos para inteligencia artificial (IA), subía un 15 % después de que los resultados del segundo trimestre superaran las expectativas de los inversores.

Los inversores también monitorean los movimientos del dólar, después de que ayer tuviera su peor día desde el pasado abril, con una caída de más del 1 %.

La apertura de la sesión estuvo marcada por la presencia de la primera dama de EE. UU., Melania Trump, que tocó la campana de apertura de la bolsa para celebrar el estreno esta semana de su documental ‘MELANIA’.

Al margen, este miércoles los inversores estarán pendientes de la publicación de resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos Meta, Tesla y Microsoft, que se darán a conocer tras el cierre del parqué.