Acusan exfuncionario de Petro prófugo en Managua por cohecho, peculado y lavado de activos

La Fiscalía señaló en un comunicado que lo acusó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia porque González, cuando era director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), supuestamente ordenó sobornar a congresistas con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.

Esa entidad lo acusa de haber pagado 4.000 millones de pesos (unos 1,1 millones de dólares) a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, hoy detenidos por este caso.

"Los recursos comprometidos provenían de un contrato para el suministro de 40 carrotanques para el transporte de agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira (en el norte de Colombia)", agregó la información.

González, que también fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Petro, permanece en Nicaragua desde el año pasado. En agosto, el Gobierno de ese país le concedió asilo político y rechazó la solicitud de extradición presentada por Colombia.

Sobre González, de 67 años y excompañero de Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, pesa una orden de captura por corrupción y una circular roja de Interpol.

En diciembre pasado, la Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia abrió una investigación sobre una fiesta organizada por la Embajada colombiana en Nicaragua, tras la difusión de un video en el que aparece bailando González en una fiesta vallenata.