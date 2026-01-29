Albares: España quiere la mejor relación con pueblo Nicaragua pese a tensión diplomática

"Los detalles los tendría que dar el Gobierno de Nicaragua. Yo no he tomado esa decisión, lo que sí le puedo decir es que el embajador de España en Nicaragua, como todos los embajadores de España en el mundo, realizan sus funciones de manera escrupulosa en respeto de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas y, por lo tanto, esa expulsión que se hizo de manera sumaria es absolutamente injusta", dijo Albares.

El ministro español también subrayó que Madrid quiere tener "las mejores relaciones" con el pueblo nicaragüense, al ser preguntado sobre el tema en declaraciones a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores.

Añadió que, nada más tener conocimiento de la expulsión del embajador español en Nicaragua, no tuvo "la menor duda" de que "en estricta reciprocidad diplomática" España iba a "expulsar, como se ha hecho, al embajador de Nicaragua y a otro representante de la embajada".

"También quiero decirle al pueblo hermano de Nicaragua que España va a seguir trabajando por tener las mejores relaciones con ellos, que es un pueblo hermano", dijo el ministro, y subrayó que el país quiere "lo mejor" para la población de ese país.

El Gobierno español ordenó el 26 de enero la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático de ese país en "estricta reciprocidad" por la "injusta expulsión" del embajador de España en Managua y de la segunda jefatura de España en el país centroamericano, según informaron ese día fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Gobierno había nombrado el pasado diciembre al diplomático Sergio Farré embajador de España en Nicaragua, país copresidido por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Numerosos organismos internacionales denuncian desde hace años graves violaciones de derechos humanos en el país y Naciones Unidas ha advertido de que las garantías básicas y fundamentales se han eliminado con las reformas emprendidas por Ortega.

La mayor parte de la comunidad internacional cuestionó las últimas elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega se proclamó ganador por cuarta vez.