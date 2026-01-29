Albares: España trabajará para que la relación entre UE y Marruecos siga al "máximo nivel"

Albares tildó de "excelente noticia" la celebración de ese Consejo de Asociación "con un país fundamental para la Unión Europea, un país socio y amigo para España, como es Marruecos", explicó a la prensa a su llegada a la reunión.

En ese contexto, indicó que Marruecos "aporta a la Unión Europea una relación comercial exitosa" y que para España es su segundo cliente fuera de la UE y un país "con el que tenemos mucho que compartir, mucho que dialogar".

Se trata de un "trabajo conjunto que España conoce de primera mano y que es muy exitoso", subrayó.

Albares valoró la cooperación existente entre la UE y el país magrebí en "la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos". En el caso de España, añadió, ese trabajo conjunto "permite que tengamos las cifras de entrada de migrantes irregulares más bajas de todas las rutas de la Unión Europea".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese contexto, el político español se comprometió a seguir "trabajando activamente, como lo he venido haciendo hasta ahora, para que la relación entre la Unión Europea y Marruecos siga al nivel que está, que es al máximo nivel con nuestros socios en el exterior".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Consejo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos celebrará este jueves su décimo quinta edición.

La reunión estará copresidida por la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, quien encabezará la delegación marroquí.

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, representará a la Comisión Europea.

Según indicó el Consejo de la UE en un comunicado, la reunión brindará la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre asuntos políticos, económicos y comerciales, democracia y derechos humanos, así como sobre cooperación, incluyendo la migración, la transición ecológica, la innovación, el desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible, los contactos interpersonales y la seguridad.

Las partes también tendrán la oportunidad de pasar revista a la aplicación del acuerdo de asociación UE-Marruecos (de 1996) "reafirmando su compromiso conjunto de relanzar y profundizar la asociación", y abordarán la evolución regional e internacional, incluida la estabilidad de la región.