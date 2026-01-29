Angulema recoge decenas de manifestaciones sobre el cómic el año que suspenden su festival

La suspensión del Festival de cómic de Angulema no ha dejado a la ciudad del oeste francés sin su cita con las caricaturas, organizadas en una manifestación alternativa que han levantado en un tiempo récord.

Bautizado como el 'Grand Off', sin toda la megalómana estructura que acarreaba el Festival, dibujantes, libreros, asociaciones y el Ayuntamiento de la ciudad han puesto en marcha, en un tiempo récord, una sucesión de actividades que rendirá homenaje al bautizado como el 'noveno arte'.

Todo es gratis, todo abierto y todo tiene la voluntad de atraer a un público, menos numeroso que para el Festival, pero no menos entusiasta en lo que se refiere al cómic.

Sin las carpas que normalmente engloban el Festival, que tenía que haber comenzado también este jueves, librerías, salas de exposiciones o locales municipales se han coordinado para albergar exposiciones, charlas, encuentros con autores o sesiones de firma de libros, que mantengan viva la llama del Festival.

Han aprovechado para ello las actividades 'off' que tradicionalmente coinciden en la ciudad con el gran evento.

En total, más de 200 manifestaciones relacionadas con el cómic, presentadas de forma igualitaria, en la que ninguna es menos importante que la anterior y donde el humor juega un papel importante, un cariz que han querido los organizadores para olvidar las controversias que desembocaron en la anulación del Festival.

El otoño pasado, las autoridades francesas decidieron suspender el Festival de Angulema para este 2026.

La tensión creciente entre los autores y la empresa organizadora acabó por estallar. Anouk Ricard, ganadora del gran premio de 2025, se sumó a un creciente llamamiento al boicot en contra de una gestión cada vez más mercantilista y opaca, además de las dudas sobre el comportamiento de los organizadores.

Estos fueron acusados de tiranizar a sus empleados y de ocultar una denuncia por violación de una de sus empleadas.

Las instituciones que lo respaldaban anunciaron una concertación con el resto de los sectores para que el Festival regrese, con nuevos cimientos, en 2027.