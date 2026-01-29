Aumenta a 146 el número de muertos por inundaciones desde octubre pasado en Mozambique

Este país del sureste de África se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, el INGD indicó que, desde el 1 de octubre de 2025 al 29 de enero de 2026, un total de 146 personas fallecieron (siete más que este miércoles), 148 resultaron heridas y 11 están desparecidas (6 más).

En ese periodo, 820.802 personas (182 más que este miércoles) se han visto afectadas por las inclemencias meteorológicas.

En el periodo transcurrido desde el 9 al 29 de este mes de enero, el INGD ha contabilizado 699.924 afectados (82 más que este miércoles), 22 muertos (ocho más), 45 heridos y 9 desaparecidos.

Este lunes, las autoridades recibieron en Maputo, la capital, 90 toneladas de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea (UE), informó el INGD.

La Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), bloque regional de 16 países, desplegó este fin de semana su Equipo de Respuesta a Emergencias para ayudar a Mozambique y Sudáfrica tras las recientes inundaciones y condiciones climáticas extremas que han causado en esos países muertes, daños a infraestructuras e interrupciones de servicios esenciales.

En Mozambique, las inundaciones afectaron las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Las intensas lluvias y las inundaciones registradas desde mediados de diciembre de 2025 han afectado a unos 1,3 millones de personas en el sur de África, destruyendo viviendas e infraestructuras críticas e interrumpiendo el acceso a los servicios de salud, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos, según indicó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aproximadamente, la mitad de los afectados viven en Mozambique, según la OMS.