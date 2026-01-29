Barco mercante iraní encalla frente a costas rusas en el mar Caspio

"El barco mercante Caspian Shiva encalló frente al puerto de Majachkalá", informaron fuentes de los servicios de emergencia rusos a la agencia TASS.

El agua ha entrado en la bodega, que está supuestamente vacía, pero "la situación está bajo control y nada amenaza ni al buque ni a su tripulación", añadió un portavoz portuario.

"En estos momentos tiene lugar la operación de salvamento del barco iraní bajo la dirección del capitán del puerto", señaló.

Precisó que los equipos de rescate ya están bombeando el agua de la bodega del mercante, cuya tripulación estaría compuesta por diez personas.

El Ministerio para Situaciones de Emergencia informó de que dos remolcadores participan en el salvamento del barco, que encalló a unos siete kilómetros de tierra firme.