Bloque regional de África occidental retira sanciones contra Guinea-Conakri tras comicios

Este bloque regional de doce países decidió "levantar, con efecto inmediato, todas las sanciones residuales contra la República de Guinea y las personas involucradas en el proceso de transición", según un comunicado difundido a última hora del miércoles.

Asimismo, la Cedeao acordó "reintegrar plenamente a la República de Guinea en todos los órganos de toma de decisiones de la Cedeao y en las actividades de integración regional de la Comunidad".

La organización tomó nota "del compromiso y la determinación de las autoridades de transición de Guinea para restablecer el orden constitucional para finales de 2025" y destacó "el compromiso demostrable" del país "con la plena aplicación de la hoja de ruta acordada para la transición".

Asimismo, el bloque urgió al Gobierno guineano a "que aproveche el restablecimiento del orden constitucional para intensificar el diálogo nacional entre todas las partes interesadas guineanas, con el fin de garantizar una mayor inclusividad, cohesión social y consenso nacional en el periodo previo a las elecciones legislativas y más allá".

La Cedeao se sumó así a la Unión Africana (UA), que levantó la pasada semana la suspensión impuesta a este país de África occidental.

Estas decisiones se tomaron después de que el general Mamadi Doumbouya, de 41 años y líder de la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado de 2021, tomara posesión como nuevo presidente de Guinea-Conakri en una solemne ceremonia el pasado día 17, tras ganar las elecciones del 28 de diciembre con amplia mayoría.

El Tribunal Supremo guineano ratificó este mes los resultados de las elecciones anunciados previamente por la Dirección General de Elecciones (DGE), que otorgaron a Doumbouya un 86,72 % de los votos.

Estos comicios buscaban culminar la transición en el país, que ha estado sumido en una prolongada crisis democrática, y el retorno al orden constitucional, pero se vieron marcados por la exclusión de importantes dirigentes opositores y el llamamiento al boicot por parte de la oposición.

Las elecciones tuvieron lugar un día después de que las fuerzas de seguridad neutralizaran a un grupo armado en la capital, Conakri, con "intenciones subversivas que amenazan la seguridad nacional", según informaron las autoridades.

La votación se produjo tras aprobarse en un referéndum el pasado septiembre una nueva Constitución para el país, que posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (componente clave del aluminio), aunque gran parte de su población vive en la pobreza.