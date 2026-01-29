Brasil generó 1,2 millones de empleos formales en 2025, el dato más bajo desde 2020

Solo en diciembre se perdieron en el país 618 plazas con todas las garantías laborales, según los datos divulgados por el Ministerio del Trabajo.

A pesar de la desaceleración, unos 48,4 millones de trabajadores terminaron el año con contrato formal, lo que supone un 2,7 % más que en 2024.

De acuerdo con la cartera, todos los sectores registraron un saldo positivo en la generación de empleos durante el año pasado.

El de servicios continúa a la cabeza con un aumento de 3,2 % frente a 2024. Le siguieron el de comercio, construcción, industria y el agropecuario.

La creación de puestos de trabajo en Brasil fue prácticamente constante durante todo el año, siendo febrero el mes que más registros presentó (438.107) y diciembre con un balance negativo.

El menor ritmo de creación de empleos formales coincide con el enfriamiento de la economía brasileña, que en 2024 creció un 3,4 % y en 2025 se calcula que superó ligeramente el 2 % como consecuencia de los elevados tipos de interés, actualmente en el 15,0 % anual.