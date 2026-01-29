Chavismo llama a marchar a los obreros para defender la industria petrolera de Venezuela

Está previsto que la manifestación, que se desplazará por una zona en el oeste de la ciudad, concluya en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, según informó el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, en su cuenta de Instagram.

El funcionario, quien también es secretario de movilización de calle del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirmó que los chavistas marcharáran para "exigir respeto" a la soberanía venezolana y "la inmediata liberación de la pareja presidencial", en alusión a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos por Estados Unidos el pasado 3 de enero durante un ataque militar en suelo venezolano.

Asimismo, el funcionario expresó el reconocimiento de la secretaría que encabeza a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconocida el miércoles como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Desde que asumió el cargo, Rodríguez ha cambiado varias fichas de Gobierno e impulsado una serie de propuestas legislativas ante el Parlamento, la más importante de ellas el proyecto de reforma de la ley orgánica de hidrocarburos.

Entre otras cosas, y según ha declarado la presidenta encargada, la reforma busca incentivar la inversión privada y extranjera en la industria petrolera, y facilitar la incorporación de empresas privadas a las actividades primarias del sector.

El Parlamento, que preside el hermano de la mandataria, el chavista Jorge Rodríguez, ya aprobó la reforma en primera discusión, pero se requiere de un segundo debate -artículo por artículo- para que el proyecto quede definitivamente sancionado como ley. Entre ambas deliberaciones se pueden proponer modificaciones.

Los dos dirigentes chavistas, cabezas del Ejecutivo y el Legislativo, han liderado actos de consulta pública de esta ley ante trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui (noreste) y con representantes de las empresas petroleras en Caracas.

Esta reforma tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.