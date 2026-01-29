Colonos incendian varias viviendas y atacan una comunidad beduina al noreste de Jerusalén

Los colonos, según informa la Gobernación de Jerusalén, bloquearon previamente la única carretera que conduce a la zona para después atacar la comunidad beduina.

Posteriormente, las fuerzas israelíes irrumpieron en la comunidad con varios vehículos militares, de acuerdo con Wafa.

Este ataque llega después de que durante la noche del miércoles varios colonos israelíes también lanzaran un ataque quemando casas e hiriendo a numerosos palestinos en las tres aldeas de componen Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón y lugar en el que se basa el documental 'No Other Land'; ganador del Óscar 2025.

Pese a que la violencia de los colonos en Cisjordania es una constante desde hace años y se disparó tras los ataques del 7 de octubre de 2023, haciendo de los ataques a palestinos, la destrucción de sus olivos, los robos de su ganado o los incendios contra sus propiedades una práctica cada vez más frecuente e intensa.

Sin embargo, las tropas israelíes apostadas en este territorio palestino no intervienen o, habitualmente, lo hacen para proteger a los colonos agresores deteniendo o abriendo fuego contra los palestinos.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.