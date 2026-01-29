Congresistas de Florida piden a EEUU, México y Europa mayor presión a Cuba tras Venezuela

Al confiar en que "el fin del régimen está más cerca que nunca", los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez insistieron en que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, debe frenar el envío de petróleo y otra asistencia humanitaria a Cuba, al igual que la contratación de médicos cubanos.

Pero, además de México, los representantes de Miami demandaron a la UE suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) con Cuba, y solicitaron a la Administración de Trump que prohibiera todos los viajes y el envío de remesas a la isla.

"Vamos a presionarlos, sea a Europa sea a México, para que esos que están ayudando a ese régimen se den cuenta de que no solamente no lo vamos a aceptar, pero que va a haber consecuencias por lo que están haciendo, tratando de ayudar a ese régimen", avisó Díaz-Balart en una conferencia de prensa.

"Y sabemos que hay algunas otras medidas de presión que los Estados Unidos pueden tomar y se van a tomar", agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los legisladores del sur de Florida, hogar de la mayor diáspora cubana, elevaron sus demandas motivados por la operación estadounidense en Caracas que el 3 de enero derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los congresistas resaltaron la influencia del secretario de Estado, el también floridano Marco Rubio, quien este miércoles expresó al Senado que a la Administración de Trump le "encantaría" ver un cambio de régimen en Cuba, aunque matizó que eso no significa que Washington vaya a provocarlo.

"Primero empezamos con el arresto de Maduro y yo estoy seguro de que ahora estamos en el paso para la libertad en Venezuela, tenemos que llegar al mismo paso en Cuba, no va a ser fácil, cuando se caiga este régimen, llegar a la democracia, pero es un paso que tenemos que tomar", consideró Giménez.

Los republicanos insistieron en particular en impulsar consecuencias para el Gobierno mexicano durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) si no cesan los envíos de petróleo a la isla, que se quedó sin crudo venezolano por órdenes de Trump.

También alertaron de posibles revocaciones de visados para funcionarios mexicanos por los acuerdos para contratar médicos cubanos en el sistema de salud pública de México.

"Ayer la presidenta Sheinbaum dijo que iba a seguir enviando el petróleo por razones humanitarias. No hay razones más humanitarias que parar el régimen, matar el régimen", sentenció Giménez.