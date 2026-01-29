Detenido en Portugal un hombre buscado en Reino Unido por homicidio

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que la detención tuvo lugar ayer, miércoles, "en la zona Oeste", una subregión portuguesa que abarca una docena de municipios, varios de ellos en el litoral, al norte de Lisboa.

Según el cuerpo policial, los hechos ocurrieron el 26 de julio de 2022 en la ciudad de Ballymena, en Irlanda del Norte, cuando, "tras una discusión", el sospechoso apuñaló a la víctima en el pecho, causándole la muerte.

Tras el incidente, se habría trasladado a Portugal.

"Por estos hechos podrá ser condenado a una pena máxima de 25 años de prisión", aseguró la PJ, que explicó que el detenido será próximamente presentado ante un tribunal en Lisboa para que le aplique las medidas cautelares necesarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy