easyJet pierde más de 100 millones de euros en su primer trimestre fiscal

Al presentar sus resultados preliminares a la Bolsa de Londres, indicó que el retroceso se debió en parte a que sus inversiones en capacidad en Milán Linate y Roma Fiumicino necesitan más tiempo para alcanzar su madurez, mientras que persiste la presión de "un entorno competitivo continuado en determinados mercados".

Estos impactos se vieron solo parcialmente compensados por el crecimiento de easyJet Holidays, el negocio de paquetes vacacionales de la compañía, que registró un aumento del 20 % en clientes y un beneficio antes de impuestos de 50 millones de libras (58 millones de euros), así como por la reducción de costes derivados de retrasos y cancelaciones, que contribuyó a mejorar la eficiencia operativa.

En el trimestre, easyJet aumentó su capacidad medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK) un 9 % interanual, con un crecimiento del 5 % en el número de asientos, mientras que el número de pasajeros creció un 7 %, hasta 22,7 millones.

Los ingresos del grupo se elevaron un 11 %, hasta 2.257 millones de libras (unos 2.595 millones de euros), impulsados por el negocio aéreo y por easyJet holidays, que facturó 311 millones de libras (unos 358 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio 2026, la aerolínea mantuvo sin cambios sus previsiones, con un crecimiento esperado de la capacidad en ASK de alrededor del 7 % y del 3 % en el número de asientos.

En cuanto a reservas, easyJet indicó que el 63 % de la capacidad del segundo trimestre ya está vendida, dos puntos porcentuales más que hace un año.

El consejero delegado, Kenton Jarvis, destacó que hubo en el trimestre "una demanda continuada de vuelos y vacaciones", con un aumento de pasajeros y del factor de ocupación, y subrayó que las inversiones en experiencia del cliente y puntualidad están dando resultados.

"Las reservas están evolucionando bien para la temporada de verano, con el mayor periodo de reservas de enero de nuestra historia", añadió.