El CAC-40 avanza un modesto 0,06 % al desinflarse la subida en la parte final del día

Al final, después de un día de elevada actividad en que cambiaron de manos activos por valor de 4.258 millones de euros, el CAC-40 finalizó en 8.071,36 puntos.
En una semana el mercado francés ha retrocedido un 0,84 % y desde el 1 de enero un 0,85 %.
TotalEnergies fue uno de los protagonistas del parqué, ya que gracias a la subida del precio del petróleo se estuvo apreciando durante toda la jornada y terminó ganando un 1,37 %.
Avanzaron en el CAC-40 los fabricantes de material eléctrico Schneider Electric (2,57 %) y Legrand (2,14 %) y el grupo de cosméticos L'Oréal (2,01 %).
En el otro extremo el laboratorio de análisis Eurofins sufrió el mayor retroceso del selectivo francés (-6,26 %), seguido del fabricante de microchips STMicroelectronics (-5,75 %), el grupo de programas para las empresas Dassault Systèmes (-4,26 %) y la sociedad de servicios y consejo Capgemini (-2,78 %).