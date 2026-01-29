El desempleo en Chile baja al 8 % e informalidad sube al 26,8 % en diciembre

El resultado fue "producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8 %), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8 %)", dijo la institución en un comunicado.

En tanto, las personas desocupadas aumentaron 1,4 %, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,4 %).

La tasa de ocupación informal en las mujeres consignó 28,7 %, mientras que en los hombres llegó al 25,4 %, lo que significa variaciones de 0,3 y 0,6 puntos porcentuales respectivamente.

En contra de lo pronosticado Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto, y la inflación cerró en el 4,5 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Banco Central chileno proyectó en diciembre un crecimiento de la economía chilena de 2,4 % en 2025, mientras que para 2026 estimó un rango de expansión de entre 2 % y 3 %.