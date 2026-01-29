El desequilibrio climático ante la lente de Martin Parr, en París a dos meses de su muerte

Titulada 'Martin Parr. Global Warning', la muestra abrirá sus puertas este viernes con casi dos centenares de instantáneas que abordan cincuenta años de carrera, desde los años setenta hasta nuestros días.

Es un proyecto que arrancó hace dos años y que, en un primer momento, desató las dudas del propio Parr (nacido en Epsom en 1952 y fallecido en Bristol el 6 de diciembre pasado) porque él no se consideraba un fotógrafo "militante", según confió a EFE este jueves el comisario de la exposición y director de la Jeu de Paume, Quentin Bajac.

"Pero yo le dije que ese no era el objetivo de la exposición, sino más bien el de decir que, detrás del humor, hay cierta seriedad, y que la obra está muy bien construida y aborda una serie de temas, como el turismo y el consumo desde hace 50 años, y que esas series temáticas se podían relacionar en torno a los desequilibrios planetarios", explicó este experto.

En la Jeu de Paume, ubicada en el Jardín de las Tullerías, esas conexiones surgen de cinco áreas temáticas y la primera de ellas, "Tierra de ocio y de desechos", engloba sus impactantes imágenes tomadas en playas, desde Benidorm (España) hasta Islandia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lo hace siempre con ironía, a veces despiadada y a veces amable, y con un humor que era la llave que el británico, miembro de la Agencia Magnum desde mediados de los noventa, utilizaba para atrapar al espectador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sus viajes a través del globo le permitieron retratar los clichés del turismo, incluso cuando aún no llevaba ineludiblemente el apellido "de masas" detrás, y lo ridículo del comportamiento humano que él criticaba siempre sin superioridad, desde dentro, al reconocerse como el primer participante de esos fenómenos.

"Sin duda era un poco visionario en su forma de interesarse por el consumismo, que quizá sea, en definitiva, su gran tema. Porque se podría decir que el turismo es una forma de consumo", reflexionó Bajac.

Así aparecen instantáneas icónicas como la que tomó en Pisa inmortalizando a los visitantes de su famosa torre inclinada mientras posaban como si la sujetaran, pero con la perspectiva desencajada ante la cámara de Parr, o la del ejército de móviles levantados ante la Mona Lisa en el Louvre.

La relación con los animales -exhibiciones de belleza canina, elefantes que pasean a turistas o palomas que invaden las plazas- es otro de los ejes que articulan la muestra, así como la relación con la tecnología, ya sean los coches, las videoconsolas o los teléfonos.

Y pese a las dudas iniciales, Bajac asegura que la presentación en París tenía a Parr "muy emocionado" y la esperaba "con impaciencia".

"Estaba plenamente convencido y pienso que la lectura de la obra era muy parecida a la suya en los últimos años", detalló el director de la galería, que recuerda que el clima era un tema que había abordado con frecuencia en las entrevistas que le hicieron en los últimos años.

Además, sorprendentemente, París nunca le ha dedicado una retrospectiva, por lo que la exposición llena una suerte de vacío con este repaso casi global a su carrera, o al menos por ser la muestra más completa realizada sobre él hasta la fecha en la capital francesa.

Junto a 'Martin Parr. Global Warning', que se podrá visitar hasta el 24 de mayo, la galería de las Tullerías presentará también otra inmersión en el mundo de la fotografía de la mano de la sudafricana Jo Ractliffe (Ciudad del Cabo, 1961).

Bautizada 'En ces lieux' ('En estos lugares'), esta segunda exposición es la más grande dedicada a Ractliffe hasta la fecha en Francia y permite admirar su trabajo sobre las huellas de los conflictos sociales y bélicos en el paisaje, en un diálogo visual que habla de la memoria y la persistencia.