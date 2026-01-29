El encuentro con Xi Jinping marca la agenda de Yamandú Orsi en su primer viaje a China

Según el programa oficial de esta visita de Estado, se prevé que la delegación uruguaya, compuesta por autoridades y empresarios, arribe a China este domingo 1 de febrero.

"Esta es la visita del mayor número de integrantes de una delegación de Uruguay que sale al exterior, está compuesta por 150 personas, más de un centenar son empresarios privados", destacó en rueda de prensa el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Según el itinerario difundido por la Cancillería uruguaya, entre las primeras actividades se incluyen visitas al Museo de Historia del Partido Comunista de China, a la Gran Muralla y a la Ciudad Prohibida.

El encuentro entre Orsi y Xi Jinping será el martes 3 de febrero, día en el que se cumplirán 38 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El saludo entre los mandatarios será en el marco de una cumbre presidencial bilateral, con la llegada de la delegación al Gran Salón del Pueblo, y culminará con una ceremonia de firma de acuerdos en materia comercial, agrícola, innovación y logística.

Ya el miércoles 4 de febrero, la agenda incluye una visita a la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y una ceremonia de firma de acuerdos en materia de ciencia y tecnología, previo a la partida de la delegación a Shanghái.

Entre otras actividades, está previsto que en Shanghái la delegación visite el puerto, se reúna con autoridades del Gobierno local y participe de un seminario de promoción comercial e inversiones.

El viernes 6 de febrero será el cierre de la visita con una recepción en honor al presidente y el 7 de febrero la delegación partirá de regreso a Uruguay.

China se ha consolidado como el principal socio comercial de Uruguay y el mayor destino de sus exportaciones de productos agroindustriales como la soja, la celulosa y la carne bovina.

Las exportaciones uruguayas de bienes totalizaron 13.493 millones de dólares en 2025, de ese total, China tuvo una participación del 26 %.

En noviembre de 2025, tras la visita a Montevideo del viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, Orsi manifestó su intención de viajar a China acompañado de una amplia delegación empresarial.

En ese encuentro, Uruguay y China rubricaron dos acuerdos, uno de cooperación en aduanas y otro sobre cooperación económica y técnica.