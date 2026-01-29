El expresidente portugués Ramalho Eanes apoya a exministro socialista en la segunda vuelta

El ex jefe de Estado recibió a Seguro en su despacho, según informó en un comunicado remitido a la agencia Lusa, en el que explicó que su decisión se debe a que el candidato presidencial "defiende repetidamente la importancia de la cohesión social y la 'dignidad' en un país 'donde nadie se queda atrás'".

Además, agregó que se identifica con él "en cuanto a pensamiento democrático".

Seguro se medirá en las urnas al líder de extrema derecha André Ventura, presidente de Chega, quien ha llegado a alabar a la dictadura portuguesa del Estado Novo (1933-1974), cuya principal figura fue António de Oliveira Salazar, aunque sin hacer apología directa de ella.

De esta manera, Ramalho Eanes se suma a otras figuras relevantes de la político portuguesa, como el también expresidente Aníbal Cavaco Silva (2006–2016), quien esta misma semana también anunció que votará por Seguro, a quien considera "una persona honesta y educada".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre otros, el excandidato presidencial Luís Marques Mendes, que quedó quinto en la primera vuelta de las presidenciales y tenía el apoyo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD), también expresó su respaldo al exministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ramalho Eanes, militar y político portugués, fue el primer presidente elegido democráticamente tras la Revolución de los Claves (1974) y es especialmente conocido por liderar el comando que acabó con el intento de golpe de Estado por parte de sectores radicales de la izquierda en el Ejército el 25 de noviembre de 1975.

Según el sondeo publicado el viernes pasado, cinco días después de la primera vuelta, del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, Seguro se impondría con un 70 % de los votos en la segunda vuelta a Ventura, que lograría el 30 %.