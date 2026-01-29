El expresionismo de Esteban Vicente llega a Roma para mostrar su "verdadera realidad"

La muestra "Esteban Vicente. El pintor de la realidad" cuenta con 33 obras realizadas por Vicente, figura clave del expresionismo abstracto americano y único español en la escuela de Nueva York y podrá visitarse hasta el 2 de mayo en la Sala Dalí, una de las sedes del Instituto Cervantes en la céntrica Piazza Navona.

"Él consideraba que la mejor obra era la que estaba hecha en escala humana, y, de hecho, todas estas obras tienen una escala bastante humana", dijo a EFE la comisaria de la muestra y directora conservadora del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia, Ana Doldán de Cáceres.

La responsable de la exposición subrayó que "es fundamental que se le reconozca el valor de pertenecer al primer movimiento genuinamente americano", junto a figuras con las que tejió una estrecha red profesional tras trasladarse a Estados Unidos al estallar la Guerra Civil, como Willem de Kooning, Franz Kline y Jackson Pollock.

El recorrido permite profundizar en la evolución de un artista que capturó la realidad a través de la línea, el trazo y la creación de texturas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre las piezas expuestas, destacan sus dibujos y un "bosque" de esculturas de pequeño formato, realizadas con materiales reciclados en su estudio entre 1968 y 1997.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó Doldán de Cáceres, esta exposición supone la primera vez en Europa que una selección de piezas permite trazar de forma integral su trayectoria dentro del expresionismo abstracto.

Tras su paso por la capital italiana, la misma selección viajará a Varsovia de mayo a octubre, mientras que París acogerá de forma paralela una serie de obras centradas en su etapa figurativa.

Las obras fueron cedidas en préstamo por el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia, coorganizador de la muestra, y ha contado con el apoyo de otras instituciones, como Turespaña, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Segovia o del Ayuntamiento de Segovia.

Esteban Vicente (1903-2001) fue un pintor nacido en Turégano (Segovia, España), y se convirtió en uno de los artistas más destacados del siglo XX, íntimamente relacionado con los primeros autores del Expresionismo Abstracto Americano.

La mayor parte de su carrera la desarrolló dentro de la abstracción, sobre todo a partir de fines de los años 50, cuando formó parte activamente de la primera generación de expresionistas abstractos en Nueva York.