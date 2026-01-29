El Partido Comunista de Venezuela cree que reforma de ley "desmantela" soberanía petrolera

"Esta reforma no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera", afirmó el PCV, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una nota de prensa.

La formación -que no se alinea con el Gobierno ni con la oposición liderada por María Corina Machado- argumentó que la reforma "viola el artículo 302 de la Constitución" al permitir la participación de empresas privadas como "operadoras directas" de actividades primarias -exploración, extracción, transporte y almacenamiento inicial- "sin participación estatal alguna".

Además, alertó sobre la posibilidad de retribuir a estas empresas en especie, mediante volúmenes de hidrocarburos para su "comercialización directa", lo que supone -según dijo- un "traspaso efectivo de la renta petrolera y una pérdida de soberanía económica en beneficio del capital privado".

El PCV señaló igualmente que la reforma "entra en abierta contradicción" con el artículo 151 de la Constitución al eliminar la obligación de que las controversias contractuales se resuelvan mediante tribunales venezolanos, lo que abre la posibilidad de "recurrir a mecanismos alternativos ajenos al sistema jurídico nacional".

Para la formación política, esta disposición "expone al país a instancias de arbitraje internacional y a decisiones contrarias a los intereses nacionales", lo que -añadió- lesiona "gravemente" la soberanía jurídica de Venezuela.

Por otra parte, subrayó que la legislación de hidrocarburos vigente "exige la aprobación previa del Parlamento para la constitución de empresas mixtas y la definición de las condiciones bajo las cuales se realizan las actividades primarias".

Sin embargo, prosiguió, la reforma de esta ley "se limita a exigir una simple notificación, vaciando -a su juicio- de contenido las funciones de control, contraloría y auditoría que corresponden al Poder Legislativo".

La reforma también introduce mecanismos que permiten que la "gestión efectiva de las empresas mixtas quede en manos del socio minoritario privado, subordinando la dirección de un sector estratégico a criterios de rentabilidad empresarial y no al interés nacional", indicó el PCV.

Este jueves, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, convocó la segunda discusión de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que EE.UU. tiene en la mira el crudo venezolano.